В Тюменской области усилят поддержку участников СВО и молодежи на рынке труда

Правительство Тюменской области, объединение профсоюзов и объединение работодателей подписали дополнительное соглашение, продлевающее действие Регионального трехстороннего соглашения до 2028 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Документ определяет принципы взаимодействия между властью, бизнесом и профсоюзами в решении ключевых вопросов, касающихся занятости, оплаты труда и социальной поддержки жителей региона.

В соглашение внесен ряд важных изменений и дополнений, направленных на:

дополнительную защиту участников специальной военной операции и их семей;

развитие института наставничества на предприятиях;

поддержку молодых работников и создание благоприятных условий для их адаптации на рабочем месте;

укрепление семейных ценностей;

обязательства работодателей по созданию условий для профессионального роста сотрудников.

– Укрепление социального партнерства между властью, профсоюзами и работодателями в Тюменской области продолжаем, – подчеркнул глава региона.

Работа по развитию кадрового потенциала в регионе ведется в том числе в рамках реализации нацпроекта «Кадры».