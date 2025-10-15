В России могут запретить изъятие банками единственного жилья в ипотеке

В нижней палате парламента готовят законопроект, который введёт запрет на изъятие банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью «Газете.Ru».

По словам депутата, инициатива направлена на защиту граждан, столкнувшихся с падением доходов. Сейчас «исполнительный иммунитет» не позволяет взыскивать единственное жильё за долги, однако это правило не распространяется на ипотечные квартиры. «В условиях высокой ключевой ставки и экономической турбулентности запрет на изъятие жилья может спасти тысячи людей от риска оказаться на улице», — подчеркнул Делягин.

Он отметил, что новая мера не нанесёт ущерба банковской системе, так как, по данным парламентария, в прошлом году банки получили рекордную прибыль — 3,8 трлн рублей.

Законопроект предусматривает, что защита будет распространяться только на добросовестных заёмщиков, которые выплатили более половины стоимости жилья. Это, по словам депутата, поможет избежать злоупотреблений и защитить кредитные организации от мошенничества.

Напомним, в августе 2024 года Госдума уже разрешила не взыскивать единственное жильё у граждан, проходящих процедуру банкротства, при условии заключения мирового соглашения с банком. Новый документ призван закрепить аналогичные гарантии на законодательном уровне.