Минпромторг может отсрочить введение нового утильсбора для автомобилей

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли представить предложения по возможной отсрочке вступления в силу новых правил расчёта утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера, пишет ТАСС.

Решение принято по итогам рассмотрения обращения общественной организации «Деловая Россия», которая предложила перенести срок введения новых норм, чтобы покупатели успели завершить оформление таможенных процедур по уже заключённым договорам.

Проект постановления, подготовленный Минпромторгом в сентябре, предполагает формирование базовой ставки утильсбора в зависимости от типа и объёма двигателя, а коэффициент будет рассчитываться по прогрессивной шкале. Для частных лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные условия. Новые правила планировалось ввести с 1 ноября 2025 года.

В секретариате Мантурова пояснили, что публикация проекта вызвала ажиотажный спрос: многие граждане поспешили оплатить автомобили до изменения коэффициентов, из-за чего на пограничных пунктах образовались очереди и увеличились сроки доставки.

«Поскольку с задержками могли столкнуться и те, кто оплатил автомобили до объявления о готовящихся изменениях, необходимо рассмотреть варианты продления переходного периода, чтобы позволить завершить действующие заказы по текущим правилам», — отметили в ведомстве.