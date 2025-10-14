Депутаты Госдумы предложили проводить родительские собрания с возможностью подключиться онлайн

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили законодательно закрепить право родителей участвовать в школьных собраниях в онлайн-формате. Соответствующий запрос в адрес министра просвещения Сергея Кравцова направили парламентарии Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев, пишут «Ведомости».

Авторы инициативы отметили, что на участие в родительских собраниях нередко уходит два-три часа с учётом дороги, что создаёт неудобства для работающих родителей. Онлайн-формат, по их мнению, позволит экономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, а также повысить вовлечённость родителей, которые не могут присутствовать лично по состоянию здоровья или другим причинам.

Ранее, 20 августа, в Госдуму внесли другой законопроект, касающийся школьников, — о введении бесплатного двухразового питания для всех учеников. Его авторы указали, что регулярное питание поможет улучшить здоровье более 18 млн детей, обучающихся в российских школах.