«Умная» медицина: Тюменская область представила свои ИИ-разработки на международном форуме

Тюменская область, признанный лидер в сфере цифрового здравоохранения, представила свои разработки на международном конгрессе «Информационные технологии в медицине». Заместитель губернатора, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов выступил с докладом, посвященным «умным решениям» в медицине, их интеграции и эффективности с использованием технологий искусственного интеллекта.

На конгрессе, собравшем представителей федеральных служб и регионов, обсуждались актуальные вопросы развития цифрового здравоохранения. Станислав Логинов подчеркнул, что 100% клиник региона подключены к Государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ГИСЗ ТО), охватывающей более 16 000 пользователей и 1,8 млн пациентов.

– Технологии для людей и медицинского персонала – это принципиально важно! Точность распознания, сокращение времени заполнения протоколов, анализ процессов и их оптимизация, активное вовлечение граждан в процесс сохранения здоровья и профилактики заболеваний – наши основные цифровые показатели эффективности и приоритеты, – подчеркнул заместитель главы региона.

Тюменская область активно внедряет ИИ-сервисы: