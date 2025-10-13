​В Госдуме предложили в несколько раз увеличить штрафы за ненадлежащее обращение с животными

Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил содержания и обращения с животными, пишет ТАСС. Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Законопроект, внесённый в июле 2025 года, предусматривает внесение изменений в статьи 8.52 и 8.54 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Главная цель инициативы — повысить ответственность владельцев животных и организаций, работающих с ними, а также усилить контроль за деятельностью приютов.

Согласно предложенным поправкам, за несоблюдение требований к содержанию животных гражданам может грозить штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — от 250 до 300 тысяч рублей. Сейчас аналогичные штрафы составляют соответственно от 1,5 до 3 тысяч, от 5 до 15 тысяч и от 15 до 30 тысяч рублей.

Если нарушение требований законодательства в сфере обращения с животными привело к причинению вреда жизни или здоровью человека либо ущербу имуществу, но не содержит признаков уголовного преступления, штрафы предлагается увеличить до:

— для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей,

— для должностных лиц — от 200 до 300 тысяч рублей,

— для юридических лиц — от 350 до 500 тысяч рублей.

По действующему законодательству за такие нарушения предусмотрены значительно меньшие суммы: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для организаций.

Поправки также касаются владельцев приютов и организаций, занимающихся обращением с безнадзорными животными. За несоблюдение требований по содержанию животных в приютах предлагается установить штраф:

— для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей,

— для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Сейчас эти суммы составляют соответственно от 5 до 15 тысяч и от 15 до 30 тысяч рублей.

Отдельное внимание в документе уделено срокам привлечения к административной ответственности. Если сейчас срок давности по подобным делам составляет 60 дней, то авторы инициативы предлагают увеличить его до трёх лет.

