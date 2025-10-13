В ЦБ пообещали пересмотреть условия голосования за символы на 500-рублевой банкноте

Центробанк России остановил голосование за выбор символов для новой 500-рублевой купюры. Причина − попытки накрутки голосов с помощью технических средств, которые сделали итоги недостоверными, сообщает регулятор.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится. По результатам анализа всех каналов голосования мы предложим новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий», − говорится в сообщении.

Ранее в ситуацию вмешался министр Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что некоторые платформы для голосования были отключены, из-за чего, по его мнению, пользователи не могли поддержать вариант с изображением комплекса «Грозный-Сити».