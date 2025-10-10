В Тюмени в 2026 году начнут очищать Туру за федеральные деньги

Тюменским властям удалось добиться включения реки Туры в федеральный проект «Вода России» — с третьей попытки. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, пишет РБК-Тюмень.

Теперь на расчистку и восстановление водоёма выделят федеральное финансирование, а сам проект войдёт в первый этап программы по возрождению полноводности реки. Работы начнутся в 2026 году.

«Основное загрязнение Туры формируется в Свердловской области, поэтому для решения вопроса требовалось федеральное вмешательство. Включение реки в проект “Вода России” — это важный шаг для обеспечения жителей чистой водой и сохранения экосистемы региона», — подчеркнул депутат Госдумы от Тюменской области Владимир Сысоев.

Ранее Росводресурсы дважды отклоняли заявки тюменских властей на участие в проекте — в 2024 году и в начале 2025-го. Лишь после доработки проектной документации и экологического обоснования реку удалось включить в федеральную программу.

Напомним, что власти Сургута также занимаются вопросом по очистке центральной реки города — Саймы. Однако начать эти работы предполагается только в перспективе пяти лет.