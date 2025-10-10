​В Госдуме предложили ограничить количество собак и кошек в квартирах

В России может появиться норма, ограничивающая число домашних животных в жилых помещениях. Законопроект, устанавливающий такие правила, намерен внести в Госдуму член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в одной квартире на каждые 18 квадратных метров жилплощади допускается не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

Превышение этой нормы возможно только временно — если у питомцев появилось потомство, которому меньше шести месяцев. Кроме того, ограничения не будут распространяться на собак-поводырей, сопровождающих людей с инвалидностью.

В пояснительной записке отмечается, что в отсутствие регулирования в ряде случаев в квартирах содержится по 15-20 и более животных, что приводит к нарушениям санитарных норм, антисанитарии и жалобам соседей.

Авторы инициативы считают, что установление предельного количества домашних питомцев поможет снизить риски распространения инфекций, улучшить условия содержания животных и повысить комфорт проживания граждан в многоквартирных домах.