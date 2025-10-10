​МВД предупредило о новой схеме мошенничества с кражей телефонных номеров

Сотрудники управления по борьбе с кибермошенничеством МВД России сообщили о росте случаев мошенничества, связанных с перехватом телефонных номеров. Если телефон внезапно теряет сигнал, перестают проходить звонки и работать интернет, это может быть не сбой связи, а попытка преступников завладеть вашим номером, пишут «Ведомости»

Такое преступление называется SIM-swap-атакой. Злоумышленники, используя поддельные документы, оформляют у мобильного оператора дубликат SIM-карты жертвы. После этого они получают доступ к SMS, кодам подтверждения и аккаунтам в онлайн-банках, мессенджерах и других сервисах.

В МВД отметили, что подобные случаи носят индивидуальный характер, но при отсутствии быстрой реакции могут привести к серьёзным финансовым потерям.

«Если ваш телефон внезапно перестал принимать звонки, не работает интернет и появляется сообщение об отсутствии сети — это тревожный сигнал. Необходимо немедленно связаться с оператором связи и уточнить, не выпускался ли дубликат SIM-карты», — подчеркнули в ведомстве.

Эксперты также советуют не разглашать персональные данные и коды из SMS, не публиковать в открытом доступе номер телефона, привязанный к банковским сервисам, и использовать отдельный номер для онлайн-регистраций.