Земля или деньги: многодетные семьи в Тюменской области выбирают поддержку от государства

В Тюменской области продолжается реализация программы предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям. С октября 2011 года многодетным семьям региона передано 12 770 земельных участков общей площадью 1270 гектаров, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

– За время действия программы многодетным семьям региона передано 12 770 земельных участков. Общая площадь выделенных земель составила внушительные 1 270 гектаров. Участки оформляются в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей, – рассказали в департаменте. – Если семья не хочет или не может воспользоваться земельным участком, с 2020 года в Тюменской области можно получить денежную социальную выплату взамен земли. Денежная выплата носит целевой характер и предназначена для улучшения жилищных условий семьи. Встать сразу на очередь на получение денежных средств нельзя. Денежную льготу выбрали уже 769 многодетных семей.

Условия получения поддержки и перечень необходимых документов доступны по ссылке.

Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области с разбивкой по муниципалитетам представлена в таблице.