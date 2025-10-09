Депутат Госдумы призвал запретить майонез в магазинах

В России нужно полностью запретить майонез. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, этот продукт представляет угрозу для здоровья россиян из-за содержания вредных веществ, сказал он в эфире НТВ.

«Я бы запретил продажу майонеза в магазинах. Он делается не из настоящих продуктов. Мы в Госдуме даже специальную группу создали по инициативе Володина — по вопросу пальмового масла. Ведь во всей продукции, которая вызывает ожирение, как правило, есть либо трансжиры и, соответственно, глицидол, являющийся сильным канцерогеном. Второй ингредиент ‒ это сахар. Это яд для русской нации», ‒ заявил парламентарий.

Милонов отметил, что вопрос качества продуктов, особенно массово потребляемых, требует более жесткого контроля. По его мнению, необходимо ограничить или полностью исключить из оборота продукты, содержащие пальмовое масло и трансжиры.