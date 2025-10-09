77% горожан, довольных местом жительства, называют себя счастливыми

Жители России, которым нравится свой город, чувствуют себя заметно счастливее. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК.

Согласно опросу, среди россиян, любящих свой город, 77% считают себя счастливыми. В то же время среди тех, кто испытывает негативные чувства к месту проживания, ощущают счастье лишь 36%.

Наименьшую эмоциональную привязанность к родному городу демонстрируют молодые люди от 18 до 24 лет: только 59% из них признались в симпатии к своему населенному пункту. После 34 лет этот показатель стабилизируется и колеблется в районе 67-70%.

При этом, по словам аналитиков, большинство россиян (64%) положительно относятся к своему городу, а 79% не планируют переезд. Однако каждый пятый опрошенный рассматривает смену места жительства − чаще всего это молодежь и жители малых городов.

Среди наиболее привлекательных направлений участники опроса назвали Москву и Санкт-Петербург (32%), Краснодар, Сочи и Крым (21%), а также Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%).

Ключевыми факторами выбора места проживания, помимо экономики, стали качество городской среды и удобство. Более 70% респондентов отметили важность шаговой доступности общественных пространств, зон отдыха и магазинов.

Интересно, что среди мужчин чаще встречается желание переехать за город или в деревню, в то время как женщины в большей степени ориентированы на мегаполисы.