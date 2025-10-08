В Тюмени реализуется проект поддержки пенсионеров-предпринимателей

В Тюмени стартовал проект «Серебряный старт», направленный на поддержку пожилых людей, желающих открыть собственное дело. Проект реализуется центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как сообщает Информационный центр правительства Тюменской области, участниками программы стали 23 жителя региона, самому старшему из которых – 70 лет.

Среди бизнес-идей, представленных участниками: мастерская по пошиву одежды, развивающие курсы для детей дошкольного возраста, оказание услуг в сфере красоты и здоровья. Также есть заявки по социальному предпринимательству – помощь детям с ОВЗ.

– В программе мы поможем людям «серебряного» возраста разобраться в тонкостях ведения бизнеса, развить предпринимательские навыки и реализовать бизнес-идею, – отметила руководитель центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина.

Программа «Серебряный старт» продлится с 8 по 17 октября. В завершение курса экспертное жюри выберет победителя, которому торжественно вручат сертификат на грант в размере 150 000 рублей.