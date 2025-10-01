16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области примут дополнительные меры по снижению аварийности на дорогах

В Тюменской области выросла смертность в ДТП

​В Тюменской области примут дополнительные меры по снижению аварийности на дорогах
t.me/gibdd72

На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Тюменской области Александр Моор выразил обеспокоенность увеличением числа погибших в ДТП. По данным за восемь месяцев текущего года, в регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибло 116 человек, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Моор подчеркнул необходимость координации усилий всех заинтересованных сторон – региональных органов власти и федеральных структур – для решения проблемы.

– Работа требует координации всех – и региональных органов власти, и федеральных структур. Ранее мы уже приняли ряд решений, сейчас важно оценить их реализацию и выработать новые подходы, чтобы снизить аварийность и сохранить жизни людей, – отметил глава региона.

Основными причинами аварий по-прежнему остаются нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Губернатор привел примеры последних дней: в 29 сентября Тюмени на пешеходном переходе была сбита десятилетняя девочка, а 30 сентября семилетний мальчик, не спешившись с велосипеда на «зебре», попал под автомобиль. К счастью, в обоих случаях трагедии удалось избежать.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения в регионе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:28, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов 356
  2. ​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты 356
  3. ​Водитель Hyundai пострадал в аварии с грузовиком в Сургутском районе 342
  4. ​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки 318
  5. ​«Восток Моторс» в Сургуте предлагает автомобили Geely со скидкой до 1 млн рублей до 1 ноября 315
  6. ​В Госдуму внесли законопроект о запрете шестидневки и начале занятий не раньше 9 утра 314
  7. ​В Югре прокуратура обжаловала мягкий приговор подросткам, напавшим на полицейских 304
  8. В Сургутском травмцентре закрыли двери для посетителей из-за роста ОРВИ 303
  9. В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента 303
  10. Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль 288
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2836
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2643
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2618
  4. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2523
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2364
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2201
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2181
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2042
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2032
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2003
  1. Честная пятидневка 8525
  2. ​Опасные интернет-тренды 8523
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6913
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5392
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4427
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4202
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3930
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3898
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3806
  10. ​Самокаты на дне 3801

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика