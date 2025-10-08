Заплати ладонью: в России представили новый способ оплаты покупок

На «Финополис-2025» прошла презентация нового устройства и сценария оплаты по рисунку вен ладони покупателя. С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить такой способ оплаты – достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату «по лицу».

«Технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Аутентификация по биометрическим данным позволяет совершать оплату буквально на ходу: в транспорте или в кофейне. Новый сценарий приема оплаты по ладони – еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг», – отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.