В России у собственников будут изымать пустующие и заброшенные квартиры

В Госдуму внесён законопроект, направленный на решение проблемы пустующих и заброшенных квартир, особенно актуальной для регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Документ предлагает определить правовые механизмы обращения с таким жильём и защиту интересов собственников.

По данным разработчиков, только в Арктической зоне простаивают сотни тысяч квадратных метров жилого фонда — 365 тысяч кв. м в Коми, 5,5 тысячи кв. м в Красноярском крае, 2,5 тысячи кв. м на Чукотке. Пустующие квартиры с выбитыми окнами и повреждёнными дверями нарушают тепловой контур зданий, что приводит к перемерзанию инженерных систем и авариям. Муниципалитеты несут значительные расходы на их содержание — в частности, в Республике Коми ежегодно на это уходит около 700 миллионов рублей.

Законопроект предусматривает комплексный подход. Для признания квартиры пустующей потребуется наличие нескольких признаков одновременно: задолженность по оплате коммунальных услуг свыше года, неуплата налогов в течение двух лет, отсутствие потребления воды и электроэнергии, а также очевидные признаки запустения. При этом право собственности не будет утрачено автоматически — владельцу дадут возможность погасить долги и восстановить жильё.

Документ также предусматривает возможность добровольного отказа от прав на квартиру. В таком случае жильё перейдёт в муниципальную собственность и может быть использовано для предоставления очередникам, сдачи по социальному найму или продажи через торги.

«Главная цель инициативы — чтобы пустующее жильё не разрушало дома и не создавало угрозы соседям, а работало на благо жителей», — пояснил один из авторов проекта, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Эксперимент по внедрению новой системы планируется начать в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, а в случае успеха — распространить на всю страну.