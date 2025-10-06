16+
​В Тюменской области разрабатывают стратегию развития региона до 2050 года

Тюменская область планирует будущее: эксперты разрабатывают стратегию развития до 2050 года

В Тюменском государственном университете (ТюмГУ) стартовала стратегическая сессия, посвященная определению ключевых направлений развития Тюменской области на долгосрочную перспективу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальной сети.

В течение двух дней участники сессии, в состав которых вошли заместители губернатора, директора департаментов правительства области, депутаты, представители администрации города Тюмени, предприниматели и общественники, будут работать над проектом стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года.

Александр Моор подчеркнул важность долгосрочного планирования, которое позволяет не только решать текущие задачи, но и ставить амбициозные цели на будущее. «Важно смотреть вдаль, на десятилетия вперёд, не останавливаясь на текущей повестке. При этом – быть реалистами, опираться на возможности, которыми уже располагаем, но и не бояться ставить амбициозные цели», – отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул необходимость открытого диалога и выработки конкретных шагов для достижения поставленных целей. «Такая работа требует честного разговора, открытого обмена мнениями, конкретных шагов. Только так можно выработать стратегию, которая станет надёжной опорой для развития региона. Наше будущее – это задача каждого», – заявил Александр Моор.


Сегодня в 22:27, просмотров: 78, комментариев: 0
