В Сладковском округе появится новая станция водоочистки

В Сладковском муниципальном округе Тюменской области началось строительство современных водоочистных сооружений на берегу озера Дядюхино. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на личной странице в социальных сетях.

Этот масштабный проект регионального значения призван обеспечить качественной питьевой водой всех жителей округа. Новая станция будет значительно мощнее существующей – ее производительность составит 3200 кубометров в сутки, что в четыре раза превышает текущие возможности.

Строительство осуществляется за счет средств регионального бюджета. Завершение проекта и ввод станции в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Новая водоочистная станция будет подключена к разветвленной сети водоводов общей протяженностью около 300 километров.

– Новые водоочистные сооружения станут ключевым элементом программы развития водоснабжения муниципалитета, – отметил Александр Моор.

Реализация этого проекта позволит значительно улучшить качество жизни населения Сладковского округа, обеспечив стабильное и надежное водоснабжение.