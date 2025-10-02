​В России внедрят биометрию при авиаперевозках

В ближайшее время в аэропортах России появится новый сервис для пассажиров, позволяющий пройти регистрацию и посадку на рейс без предъявления паспорта — достаточно будет подтверждённой биометрии. Документ об этом подписали министр транспорта Андрей Никитин, министр цифрового развития Максут Шадаев, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий и глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Как указано в сообщении, ключевые преимущества технологии:

регистрация и посадка по лицу без документов;

сокращение времени ожидания в аэропорту;

свобода выбора: пассажир сам решает, использовать документы или биометрию.

Для подключения к сервису необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и подтвердить их. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Биометрия», а также лично — в центрах обслуживания или офисах Сбербанка.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что внедрение биометрии в авиации станет логичным продолжением цифровизации транспортной отрасли: «Единая биометрическая система становится фундаментом нового уровня сервиса на транспорте. Это не только безопасность, но и удобство, скорость, комфорт, к которым привыкают граждане. Сегодня такие решения уже работают в метро крупнейших городов, завтра они появятся на железной дороге и в авиации».