16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6084   EUR  96,8644  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени принимают участие 700 спортсменов

Тюмень встречает участников X юбилейной Спартакиады пенсионеров России

​В Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени принимают участие 700 спортсменов
t.me/av_moor

В Тюмени проходит X юбилейная Спартакиада пенсионеров России – масштабное спортивное событие, собравшеее более 700 спортсменов «серебряного» возраста из 78 регионов страны, а также представителей из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул значимость мероприятия, отметив, что Тюменская область является спортивным центром и создает все условия для активного долголетия жителей.

– Тюменская область по праву считается одним из спортивных центров страны. У нас создана инфраструктура, которая позволяет принимать соревнования федерального уровня. Но главное – это люди. Более половины тюменцев «серебряного» возраста участвуют в программе «Активное долголетие». В 2024 году порядка 1200 пенсионеров региона получили знаки отличия ГТО, многие из них – золотые. А движение «серебряных» волонтёров уже стало примером для всей России, – подчеркнул глава региона.

На Спартакиаде задействованы 150 волонтеров, дополнительно набрано 82 серебряных добровольца, которые будут выполнять функции атташе. На каждом объекте организованы медкабинет и дежурство скорой помощи, также медицинские пункты созданы в отелях. Усилена безопасность мероприятия.

Жители Тюменской области могут поддержать спортсменов на различных площадках города, включая СК «Центральный», Легкоатлетический манеж, СОЦ «Зодчий», МСЦ «Олимпия» и экопарк «Затюменский».

– Благодарю спортсменов за силу духа, волонтёров за помощь в организации, Союз пенсионеров России, Министерство спорта РФ – за доверие. Уверен, что Спартакиада в Тюмени подарит всем её участникам новые силы, яркие эмоции и спортивные победы, – добавил губернатор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:52, просмотров: 167, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов 356
  2. ​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты 356
  3. ​Водитель Hyundai пострадал в аварии с грузовиком в Сургутском районе 342
  4. ​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки 318
  5. ​«Восток Моторс» в Сургуте предлагает автомобили Geely со скидкой до 1 млн рублей до 1 ноября 315
  6. ​В Госдуму внесли законопроект о запрете шестидневки и начале занятий не раньше 9 утра 314
  7. ​В Югре прокуратура обжаловала мягкий приговор подросткам, напавшим на полицейских 304
  8. В Сургутском травмцентре закрыли двери для посетителей из-за роста ОРВИ 303
  9. В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента 303
  10. Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль 288
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2836
  2. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2643
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2618
  4. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2523
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2364
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2201
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2181
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2042
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2032
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2003
  1. Честная пятидневка 8525
  2. ​Опасные интернет-тренды 8523
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6913
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5392
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4427
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4202
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3930
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3898
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3806
  10. ​Самокаты на дне 3801

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика