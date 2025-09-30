16+
​Адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова считает его арест незаконным

Экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в ИВС

​Адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова считает его арест незаконным
Фото: Правительство Свердловской области

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова после лечения в больнице перевели в изолятор временного содержания. По словам его адвоката Марии Кириловой, Чемезову по-прежнему не предъявлены обвинения, он остается в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передают РБК.

«Сейчас мой подзащитный находится в изоляторе временного содержания. Защита полагает, что столь суровые меры необоснованны в данной ситуации. Более того, задержание Чемезова было произведено по незаконным, надуманным основаниям», ‒ заявила адвокат.

Когда бывшему вице-губернатору изберут меру пресечения, пока неизвестно. Кирилова подчеркнула, что заключение Чемезова под стражу недопустимо, поскольку у него есть тяжелое заболевание, препятствующее нахождению в СИЗО.

