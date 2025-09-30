Из Югры в весенний призыв отправили около 1 600 человек, осенние планы пока не озвучили

С 1 октября в России началась осенняя призывная кампания, которая продлится до конца декабря. На службу отправят 135 тысяч человек − это самый масштабный осенний призыв с 2016 года. Тогда в армию было направлено 152 тысячи новобранцев, говорится в инфографике РБК.

В последние годы число призываемых осенью, как правило, не превышало 134 тысяч человек, а в среднем держалось на уровне 120-130 тысяч. С 2005 года также наметилась тенденция: осенью в армию призывают меньше, чем весной. Исключения − только в 2008, 2010, 2014 и 2018 годах, отмечает издание.

Кстати, весной 2025 года в армию были призваны 160 тысяч человек − это стало рекордом за последние 14 лет, когда в армию попали 218,7 тыс. срочников.

В Югре весной в армию отправили около 1 600 человек, из них более 600 − из Сургута и Сургутского района. По информации региональных СМИ, в рамках осенней кампании ожидается примерно такой же объем призыва. В местном военкомате от официальных комментариев пока воздерживаются, ссылаясь на то, что пока нет заявления окружного комиссара.

В осеннюю кампанию 2024 года из ХМАО призвали 1 763 человека, годом ранее − около 1 800. В 2022 году, когда призыв был сдвинут из-за частичной мобилизации, за два месяца служить отправились 1 616 югорчан.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который может изменить привычный порядок призыва граждан на военную службу. Вместо двух призывных кампаний в год − весной и осенью − новобранцев предлагают отправлять служить в течение всего календарного года.

В России уже полноценно заработал реестр электронных повесток, а также действует новое правило: решение призывной комиссии будет действовать целый год.