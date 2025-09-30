16+
​Вино дорожает: в России с 2026 года взлетят акцизы на алкоголь

В России с 2026 года могут повысить акцизы на вино, пиво и другие напитки

​Вино дорожает: в России с 2026 года взлетят акцизы на алкоголь
Фото: freepik.com

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на алкоголь. В документе предлагается с 2026 года поднять ставки на вино, пиво, сидр, крепкий алкоголь и этиловый спирт, сообщает РБК.

Ставка акциза на тихие вина в 2026 году вырастет до 148 руб. за литр ‒ на 31% выше уровня 2025 года (113 руб.). В 2027 году она может составить 154 руб., а в 2028 ‒ 160 руб. Для игристых вин предлагается увеличить акциз до 160 руб. в 2026 году (сейчас 125 руб.), 166 руб. ‒ в 2027 году и 173 руб. ‒ в 2028.

Подорожают и другие категории напитков. Акциз на пиво крепостью до 8,6% в 2026 году составит 33 руб. за литр (сейчас 30 руб.), в 2027 году ‒ 34 руб., в 2028 ‒ 35 руб. Пиво крепче 8,6 % с 2026 года предлагается обложить акцизом 62 руб. (против 56 руб. в 2025), а к 2028 году довести до 67 руб. Сидр, пуаре и медовуха подорожают до 33 руб. за литр в 2026 году, 34 ‒ в 2027 и 35 ‒ в 2028 году.

Существенно увеличится акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь. В 2026 году он составит 824 руб. за литр безводного спирта (сейчас 740 руб.), в 2027 ‒ 857 руб., в 2028 ‒ 891 руб.

В пояснительной записке говорится, что ставки индексируются на уровень инфляции, а также сверх него ‒ для спирта, винодельческой и алкогольной продукции и сладких напитков.

Повышение акцизов ‒ важное событие для отрасли: от этих ставок зависят минимальные розничные цены. Легальные производители будут вынуждены корректировать прайс, а в магазинах в первое время может сохраниться часть продукции по старым ценам, комментировал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с «РБК Вино».

Из чего складывается цена вина

На полке стоимость вина формируется из трех элементов:

– цена винодела (производство, переработка винограда, бутылка, пробка, этикетка, работа персонала);

– наценка оптовиков и торговых сетей (логистика, маркетинг, аренда складов и магазинов);

– государственные сборы (акцизы, пошлины, налоги).


Сегодня в 10:24, просмотров: 97, комментариев: 0
