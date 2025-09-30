В Тюмени эксперты обсудили, как остановить старение и бороться с паническими атаками

В Тюменской области состоялся VIII Форум Союза женщин России «Здоровье для каждого в семье». В течение трех дней эксперты обсуждали актуальные вопросы, касающиеся сохранения здоровья и повышения качества жизни. Форум прошел в восьмой раз. На заседание была приглашена участница программы «Боевой кадровый резерв» Разипа Жимбаева.

Спикеры форума представили современные методы борьбы со старением организма, способы преодоления панических атак без лекарств, а также обсудили особенности мужского здоровья.

С докладом выступил заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАН Виктор Радзинский.

Председатель Тюменского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Шевчик отметила важность повышения осознанности в вопросах здоровья:

– Нам очень важно добиться качественного перелома в сознании. Мы понимаем, что показывая жизнь в соседстве с болезнями, мы можем быть более грамотными и внимательными по отношению к себе.

В рамках форума за вклад в развитие наставничества и патриотического воспитания молодежи памятной медалью Валентины Степановны Гризодубовой был награжден участник специальной военной операции, кавалер трех орденов мужества, преподаватель кафедры тактики и управления войсками Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Евгений Кочергин.

В департаменте общественных связей региона подчеркнули, что тематика мероприятия полностью соответствует целям и задачам национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые определяют развитие здравоохранения на ближайшие пять лет.