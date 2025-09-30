16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,4967   EUR  95,6382  

Новости

Больше новостей
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюмень дает старт X Спартакиаде пенсионеров России

Тюмень готова к встрече спортсменов серебряного возраста

​Тюмень дает старт X Спартакиаде пенсионеров России
t.me/operativnyishtabtyumen

Сегодня, 30 сентября, в Тюмени стартует X Спартакиада пенсионеров России. Тюменская область полностью готова к проведению масштабного спортивного события, которое соберет спортсменов серебряного возраста со всей страны и из-за рубежа.

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин во время пресс-конференции отметил высокий уровень подготовки:

– Задействовано 150 волонтеров, дополнительно набрано 82 серебряных добровольца, которые будут выполнять функции атташе. Особое внимание мы уделили медицинскому сопровождению – на каждом объекте будут организованы медкабинет и дежурство скорой помощи, также медицинские пункты созданы в отелях. Усилена безопасность мероприятия.

Исполнительный директор Союза пенсионеров России Ольга Маркова подчеркнула, что спартакиада – это праздник для пенсионеров, которые приезжают каждый год, чтобы пообщаться с единомышленниками, показать свои спортивные достижения.

– Соревнование охватывает не только пенсионеров России, но и других стран. Впервые в этом году к состязаниям присоединился теннисист из Австралии, – добавила Маркова.

Жители Тюменской области смогут поддержать спортсменов на основных площадках состязаний: СК «Центральный», Легкоатлетический манеж, СОЦ «Зодчий», МСЦ «Олимпия», экопарк «Затюменский».

Руководитель делегации Тюменской команды Николай Пермяков отметил, что команда готовилась к состязаниям в течение всего года. Пенсионерка Ольга Курченко, представляющая Тюменскую область в настольном теннисе, ГТО и дартсе, выразила надежду на достойное выступление и отметила важность командного духа.


нравится (0) не нравится (0)
30 сентября в 09:40, просмотров: 786, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте рассказали о возрождении православия в 1990‑е годы и становлении одного из первых приходов 429
  2. ​В Югре снижается заболеваемость ОРВИ ‒ оснований для «удаленки» нет, считают эксперты 428
  3. ​В Сургуте завершают ремонт 15 дворов: обновляют проезды, тротуары и парковки 427
  4. ​В Госдуму внесли законопроект о запрете шестидневки и начале занятий не раньше 9 утра 411
  5. ​Водитель Hyundai пострадал в аварии с грузовиком в Сургутском районе 411
  6. ​«Восток Моторс» в Сургуте предлагает автомобили Geely со скидкой до 1 млн рублей до 1 ноября 406
  7. ​В Югре прокуратура обжаловала мягкий приговор подросткам, напавшим на полицейских 397
  8. Эксперты подсчитали, что Югра за полгода недобрала 17 млрд рублей по налогу на прибыль 385
  9. В Сургутском травмцентре закрыли двери для посетителей из-за роста ОРВИ 379
  10. В Югре у 80 тысяч госслужащих проиндексировали зарплату на 7,6 процента 375
  1. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 2871
  2. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 2713
  3. В Нижневартовске за руль муниципального автобуса впервые села женщина 2678
  4. В Нижневартовске завершается благоустройство Комсомольского бульвара 2553
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 сентября? // АФИША 2402
  6. ​«Товары земли Югорской» как старт для новых идей // ONLINE 2230
  7. ​Интерпол России: история, задачи и современная роль 2206
  8. ​В Сургуте на маршруте №10 заметили оранжевый автобус // ФОТОФАКТ 2077
  9. С ноября из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Челябинск 2072
  10. ​В Сургуте начали строить долгожданный тротуар на проспекте Мира 2040
  1. Честная пятидневка 8600
  2. ​Опасные интернет-тренды 8550
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 6938
  4. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 5425
  5. Домашка с подвохом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4451
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 4226
  7. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3970
  8. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 3933
  9. ​Самокаты на дне 3833
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 3831

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика