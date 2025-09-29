В Тюменской области расширяют использование ИИ для профилактики преступлений

Системы видеонаблюдения в Тюменской области активно оснащаются искусственным интеллектом. На сегодняшний день к модулям аналитики на основе ИИ подключено 784 камеры, из которых 543 распознают лица, а 201 – государственные регистрационные знаки, марку, модель и тип транспортного средства. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Информация была озвучена на заседании Координационного совета по профилактике правонарушений в регионе, которое прошло под председательством заместителя губернатора Павла Белявского.

Участники совета обсудили состояние преступности в регионе и ход реализации государственной программы «Профилактика правонарушений». Также рассматривались вопросы развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Всего в Тюменской области для профилактики правонарушений установлено 6 233 камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей, образовательных учреждениях, торговых объектах и на пешеходных маршрутах. В 2025 году их количество увеличилось на 50 единиц. Развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения – один из ключевых элементов стратегии по обеспечению безопасности в регионе.