​Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию отправят 135 тысяч россиян

Осенняя призывная кампания в России пройдет до 31 декабря

​Путин подписал указ об осеннем призыве: в армию отправят 135 тысяч россиян
Фото: ru.freepik.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря 2025 года на службу будут призваны 135 тысяч граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Отметим, что в весеннюю кампанию 2025 года из Сургута и Сургутского района в армию направили более 600 призывников. Подробности региональных планов призыва будут опубликованы позже.


Сегодня в 16:38
