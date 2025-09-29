В Свердловской области задержали бывшего вице-губернатора по делу о «Корпорации СТС»

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова задержали. По словам адвоката Марии Кирилловой, Чемезов находится в статусе подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве, его допрашивают, сообщило местное издание E1.ru, информацию подтвердил источник РБК, знакомый с ситуацией.

Задержание связано с расследованием уголовного дела о субсидиях правительства Свердловской области АО «ОТСК» (дочерняя компания «Корпорации СТС»). Перед этим бывшего вице-губернатора вызывали на допрос в Главное следственное управление регионального МВД.

25 сентября Чемезова уволили с поста после того, как он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».

Кириллова уточнила, что суть подозрений пока не разъяснили, допрос продолжается. Она также заявила E1.ru, что ее подзащитного задержали «при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей».

На Чемезова и других участников дела дал показания бывший министр ЖКХ региона Николай Смирнов, утверждавший, что «выполнял их указания», пишет E1.ru. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

