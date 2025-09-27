16+
​Тюменская область заявила о себе на Российской креативной неделе

Делегация Тюменской области приняла участие в Российской креативной неделе

​Тюменская область заявила о себе на Российской креативной неделе
t.me/operativnyishtabtyumen

Тюменская область заявила о своем потенциале в сфере креативных индустрий на Российской креативной неделе, главном событии страны в этой области. Делегация региона, включающая представителей власти и бизнеса, представила успешные кейсы развития, акцентировав внимание на комплексной поддержке креативных предпринимателей и привлечении инвестиций.

– Делая презентацию региона, основное внимание мы уделили взаимодействию всех субъектов креативных индустрий для достижения нужного результата. На любой продукт должен быть запрос у заказчика или потребителя. И здесь ключевое значение имеет помощь тюменским представителям креативной индустрии на всех этапах их развития. Для этого используем различные инструменты, включающие в себя гранты, обучение и сопровождение проектов, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Специалисты сферы креативных индустрий Тюменской области не только делились своим опытом, но и изучали лучшие мировые и российские практики. Эти наработки будут внедрены в регионе и представлены на предстоящем форуме креативных предпринимателей «КПД», который пройдет в Тюмени 3-4 октября.

Важным шагом стало подписание серии соглашений о сотрудничестве Тюменским агентством развития креативных индустрий с индустриальными партнерами. Эти договоренности открывают путь к проведению совместных деловых и образовательных событий, а также к проектированию новых мультифункциональных пространств. Это свидетельствует о стремлении региона создавать инфраструктуру, способствующую развитию креативных проектов.

Участие в Российской креативной неделе позволило Тюменской области не только продемонстрировать свои достижения, но и укрепить партнерские связи, а также наметить пути дальнейшего развития креативной экономики региона.


Сегодня в 17:12, просмотров: 75, комментариев: 0
