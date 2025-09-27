Правила использования участков земли в Тюменской области будут контролировать БПЛА

Правительство Тюменской области намерено изменить подход к контролю за использованием земель сельскохозяйственного назначения и участков в населенных пунктах, сделав ставку на современные технологии и унификацию правил. Об этом стало известно на заседании регионального правительства под руководством губернатора Александра Моора.

Регион планирует создать единый цифровой реестр выявленных нарушений, а также активно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и геоинформационные системы для удаленного мониторинга. Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев, представляя план действий.

– Среди предложений: регламентировать межуровневое взаимодействие земельного государственного надзора и муниципального контроля, создать единый региональный реестр выявленных нарушений, разработать единый регламент проведения проверок, использовать в работе специалистов, осуществляющих функции муниципального земельного контроля, БПЛА и геоинформационные системы для удаленного мониторинга и визуализации данных, – передает пресс-служба правительства региона.

На заседании также напомнили о признаках неиспользования земельных участков, которые будут являться основанием для принятия мер:

зарастание более 50% (более 20% на особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях) площади земельного участка сорными растениями;

на оставшейся площади отсутствует ведение сельскохозяйственной деятельности или она осуществляется на менее чем 25% площади такого земельного участка (в совокупности с зарастанием земельного участка).

Признаки неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков: