Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов покинул свой пост

Врио вице-губернатора Свердловской области Олег Чемезов покинул свой пост по собственному желанию. Об этом он сообщил изданию E1.ru, комментируя официальные сообщения об отставке. «Выборы проведены, пришло время заняться семейными вопросами», – заявил Чемезов, отметив, что подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Указ о снятии его с должности вечером 25 сентября подписал губернатор региона Денис Паслер. Информация об этом появилась в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Отставка произошла на фоне резонансного дела вокруг уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС». 23 сентября правоохранительные органы задержали бизнесмена Алексея Боброва, бенефициара компании, и председателя правления холдинга Татьяну Черных. Основанием для их задержания стал иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства предприятия «Облкоммунэнерго».

Среди ответчиков по этому делу фигурирует и сам Чемезов, а в качестве третьего лица привлечена «Сибирско-Уральская медиакомпания», учредитель издания Ura.ru. Уже 24 сентября «Корпорация СТС» объявила о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству. В холдинге подчеркнули, что большая часть активов предприятия была приобретена ещё до 2012 года – до включения компании в структуру «СТС».

Олег Чемезов начал свою карьеру в Ханты-Мансийске, где поднялся до уровня первого заместителя главы администрации Югры. Затем он работал замгубернатора Тюменской области, депутатом областного парламента, после чего ушел на пост замгубернатора в Свердловскую область.