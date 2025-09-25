Минпросвещения опровергло включение Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу

Минпросвещения России опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о том, что популярные видеоигры FIFA, Counter-Strike и Dota 2 войдут в школьную программу. Об этом сообщили в ведомстве телеканалу RT.

Ранее в Telegram-каналах и ряде СМИ появилась информация, что с 2026-2027 учебного года игры станут частью уроков физкультуры как «фиджитал-дисциплина». Якобы школьников ждал отдельный модуль продолжительностью до 36 часов, который засчитывался бы как тренировка реакции и тактического мышления.

