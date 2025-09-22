16+
В Тюмени бизнес выкупил старый деревянный дом в центре города, чтобы его реставрировать

В Тюмени бизнес отреставрирует еще один памятник культурного наследия

В Тюмени бизнес выкупил старый деревянный дом в центре города, чтобы его реставрировать
Фото ГИС Торги

В Тюмени завершились торги по продаже объекта культурного наследия — жилого дома на улице Орловской, 29. Победителем аукциона стала строительная компания «Рейтерн», принадлежащая тюменскому предпринимателю Сергею Руссу. Итоговая стоимость сделки составила почти 2,9 млн рублей, следует из данных электронной торговой площадки, пишет РБК-Тюмень.

Жилой дом площадью 125 квадратных метров является памятником деревянного зодчества конца XIX — начала XX века. По условиям договора, новый собственник обязан провести реставрацию в течение пяти лет, а также обеспечить сохранность архитектурного облика здания и благоустройство прилегающей территории.

Ранее объект уже выставлялся на торги в июле, однако тогда аукцион был признан несостоявшимся из-за проблем с документами у участников.


Сегодня в 15:27
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:38
Почти Дом Пионеров.

