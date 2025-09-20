План уборки зерновых в Тюменской области выполнен более чем наполовину

Тюменская область внесла значительный вклад в общий урожай зерна в Уральском федеральном округе, собрав первый миллион тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, отметив высокую урожайность – 30 центнеров с гектара.

– Хорошие новости с тюменских полей. Наши аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Урожайность высокая – 30 центнеров с гектара. План уборки зерновых выполнен более чем наполовину, – сообщил Александр Моор.

По данным департамента АПК Тюменской области, в целом по Уральскому федеральному округу аграрии собрали почти три миллиона тонн зерна. Полпред Президента в УрФО Артём Жога отметил, что на данный момент обмолочено около 40% посевных площадей.

Полпред подчеркнул, что Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание вопросам продовольственной безопасности. Он также отметил благоприятные погодные условия и хорошую урожайность, превышающую показатели предыдущих сезонов.

– Держу ход уборочной на личном контроле, – сказал Артём Жога.

В Тюменской области, помимо зерновых, продолжается уборка овощей открытого грунта и картофеля. На данный момент заготовлено уже более 96 тысяч тонн картофеля.

– Также продолжается уборка овощей открытого грунта и нашего «второго хлеба» – картофеля. Его заготовили уже более 96 тысяч тонн. Осенняя страда в разгаре. Желаю нашим сельхозпредприятиям успеха, – добавил Александр Моор.