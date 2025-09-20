Тюменская область усиливает поддержку участников СВО и многодетных семей

На первом заседании осенней сессии Тюменской областной думы приняты важные решения, направленные на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и многодетных семей, а также рассмотрены вопросы исполнения областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, принявший участие в заседании.

Одним из ключевых решений стало внесение изменений в законодательство о поддержке участников СВО и их семей. В частности, для ветеранов СВО вводится механизм квотирования рабочих мест, что позволит обеспечить им гарантированное трудоустройство.

– Введена новая льгота для ветеранов СВО – для них будет действовать механизм квотирования рабочих мест, – отметил Александр Моор.

По инициативе правительства региона расширены меры поддержки многодетных семей с детьми-инвалидами. Теперь статус многодетной семьи будет сохраняться, даже если взрослый ребенок с инвалидностью признан недееспособным. Это позволит семьям и дальше получать необходимые льготы и поддержку.

Депутаты также обсудили исполнение областного бюджета за первое полугодие 2024 года. Расходы составили более 140 млрд рублей, при этом 75% средств были направлены на социальную сферу. Дополнительные средства выделены на здравоохранение, социальную политику, образование, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство.

– Впереди ответственная работа по формированию бюджета на 2026 год. Уверен, диалог между Правительством области и депутатами будет конструктивным и позволит принять решения в интересах жителей Тюменской земли, – заключил глава региона.