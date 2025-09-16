Тюменская область привлекает новых резидентов в индустриальные парки

На Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) в присутствии губернатора Александра Моора подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством инфраструктурного развития Тюменской области (АИР) и двумя компаниями, которые станут новыми резидентами индустриальных парков региона. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

ООО «ВТ Энергия» разместит в индустриальном парке «Боровский» инжиниринговый центр, специализирующийся на выпуске высокотехнологичной продукции для нефтегазового сектора. Проект предполагает внедрение современных технологий, в том числе робототехнических и интеллектуальных систем контроля качества.

ООО «ЗИТ ТетраСофт» откроет производство в индустриальном парке «Богандинский». Компания специализируется на цифровых решениях для нефтегазовой отрасли и планирует выпуск оборудования для беспилотных систем. Новая производственная база позволит заместить импортные аналоги и удовлетворить растущий спрос на цифровизацию в отрасли.

Эксперты отмечают, что подписанные соглашения не только привлекут в регион новые инвестиции и создадут рабочие места, но и укрепят позиции Тюменской области как одного из ведущих центров промышленного развития и инноваций в России, ориентированных на обеспечение технологического суверенитета в нефтегазовой отрасли.

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области оказывает всестороннюю поддержку новым резидентам, начиная от выбора оптимальной площадки и заканчивая подключением к инженерной инфраструктуре.