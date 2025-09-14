16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2 реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,3798   EUR  99,3304  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

NASA отправит четверых добровольцев в «марсианский» бункер на 378 дней

NASA выбрала четверых смельчаков для «марсианской тюрьмы»

NASA отправит четверых добровольцев в «марсианский» бункер на 378 дней
Фото: NASA

NASA объявило состав второго экипажа для годового эксперимента CHAPEA, в рамках которого четыре добровольца будут жить в полной изоляции, имитируя условия пребывания на Марсе. С 19 октября 2025 года они проведут 378 дней в бункере Mars Dune Alpha, расположенном в Космическом центре Джонсона (США). Об этом сообщили на сайте NASA.

Участники столкнутся с реалистичными условиями предполагаемой марсианской миссии: ограниченные ресурсы, задержки связи, поломки оборудования, психологические и физические нагрузки.

Добровольцы также будут выращивать овощи, управлять роботами, проводить «внекорабельные выходы» на имитационной марсианской поверхности, заниматься наукой и жить в условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям на Марсе. В бункере будет предусмотрено все необходимое: система водоснабжения, медицинская аппаратура и лабораторное оборудование.

Программа CHAPEA позволяет NASA исследовать, как изоляция и стресс влияют на поведение, психологию и работоспособность людей. Полученные данные станут основой для планирования реальных экспедиций на Марс.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:44, просмотров: 51, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Александр Бастрыкин подключился к расследованию исчезновения 57-летнего жителя Сургута 756
  2. Строительная компания из ХМАО накопила долги по зарплате на 20 миллионов рублей 707
  3. В Нижневартовске водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП 632
  4. Сургутяне еще раз доказали, что им интересна уличная торговля. Надо дать им больше ярмарок и блошиных рынков 624
  5. В Сургуте восьмилетнему ребенку прооперировали сердце уникальной методикой 618
  6. Мы приспособимся и привыкнем, а вот взрослому поколению будет очень тяжело осваивать новые мессенджеры 587
  7. HR-эксперт: сентябрь и октябрь – самые подходящие месяцы для поиска новой работы 572
  8. NASA отправит четверых добровольцев в «марсианский» бункер на 378 дней 51
  1. Вечером над Югрой взойдет «кровавая Луна» 2514
  2. ​В Сургуте десятки заброшенных участков. Теперь их могут изъять по закону? 2202
  3. ​Поздравляем Людмилу Захарову с 75-летием! 2197
  4. ​Студенты СурГУ поделились своим мнением о застройке Ядра центра города 1992
  5. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 1831
  6. ​Более 150 предпринимателей представили свою продукцию на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» в Сургуте 1805
  7. В Сургуте снесен последний аварийный дом в центральной части города 1733
  8. ​Когда Сайма в Сургуте станет чистой? 1725
  9. За два дня ярмарку «Товары земли югорской» в центре Сургута посетили более 60 тысяч человек 1694
  10. В Сургуте открыт филиал крупной федеральной сети клиник, специализирующихся на перинатальной помощи 1643
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 9435
  2. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 6183
  3. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 6127
  4. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 6078
  5. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 4822
  6. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 4721
  7. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 4666
  8. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 4334
  9. ​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4265
  10. ​Плакать нельзя учиться // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3952

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика