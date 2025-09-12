На очистку мусора вышли более 50 волонтеров компании, проживающих на Ямале

Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» (дочерней организации ПАО «Транснефть») приняли участие в экологических акциях, направленных на сохранение окружающей среды, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Всего очистить от мусора и привести в порядок накануне зимы прилегающие к производственным объектам территории, лесные и парковые массивы, городские улицы, вышли более 50 волонтеров компании, проживающих на Ямале.

Добровольцы Уренгойского управления магистральных нефтепроводов (УМН) в рамках экологического проекта «Уборка тундры от бытового и строительного мусора» на маршрутах каслания оленеводов под девизом «Спасибо за чистую тундру!» произвели зачистку территорий, прилегающих к производственным объектам. Еще один экологический проект «Чистые берега Евразии – 2025» был приурочен к Всемирному дню озер. Активисты УМН провели очистку береговой линии реки Индикъяха и безымянного ручья в районе п. Коротчаево г. Новый Уренгой.

Работники Ноябрьского УМН приняли участие в экологическом субботнике в г. Губкинском. Было собрано более 10 мешков мусора, убран и вывезен сухостой. Это была третья в этом году инициатива эковолонтеров управления по уборке территорий и высадке деревьев.

Главной целью реализуемых акций стало улучшение экологической обстановки в регионе, а также формирование культуры ответственного отношения к природе у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности – у молодежи.