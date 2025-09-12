16+
Логотип Сиапресс
USD  85,6647   EUR  99,7367  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Российские школьники в неделю учатся больше часов, чем взрослые — работают

СПЧ заявил о перегрузке российских школьников

Российские школьники в неделю учатся больше часов, чем взрослые — работают
Фото Freepik

Совет по правам человека при президенте РФ представил доклад, согласно которому учебная нагрузка российских школьников существенно превышает нормы, установленные трудовым законодательством для взрослых. С материалами ознакомились «Ведомости».

Согласно подсчетам СПЧ, начиная с 5-го класса учебная нагрузка достигает и даже превышает 40 часов в неделю – максимальную продолжительность рабочей недели для взрослых. В старших классах она возрастает до 55–56 часов, что почти в полтора раза выше установленного законом норматива.

Действующие санитарные правила ограничивают количество учебных часов: 21 час в неделю для первоклассников, 23 – для 2–4-х классов, 29 – для 5-х и 34 – для старших классов. Однако в реальности нагрузка выше за счет внеурочной деятельности, которая составляет дополнительно до 10 часов. В нее входят, в частности, «Разговоры о важном», занятия по функциональной грамотности, профориентации, творчеству и физической активности.

Отдельное внимание СПЧ уделил выполнению домашних заданий. Согласно санитарным нормам, первоклассник должен тратить на это до часа в день, ученик второго класса – до трёх, а старшеклассники – не более 3,5 часов. На практике, как отмечается в докладе, дети часто проводят за уроками значительно больше времени.

Ситуацию усугубило вступившее в силу с 1 сентября 2025 года распоряжение Минпросвещения об увеличении минимального количества академических часов. Для общих образовательных программ оно возросло с 5058 до 5338 часов, для специальных – с 2170 до 2312. Таким образом, нагрузка выросла на 5–6%.

В совете подчеркнули, что увеличение учебных часов приводит не только к росту умственной, но и физической нагрузки. В частности, школьники вынуждены ежедневно носить перегруженные рюкзаки с учебниками, тетрадями и спортивной формой. В качестве решения СПЧ предложил оборудовать в школах индивидуальные шкафчики для хранения, что позволило бы снизить нагрузку на здоровье детей.

Эксперты подчеркивают, что вопрос требует внимания руководства школ и органов власти, так как превышение нормативов учебной нагрузки может негативно сказаться на здоровье и развитии подрастающего поколения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:23, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

последние комментарии читаемые комментируемые

Яндекс.Метрика