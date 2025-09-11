Туристический потенциал Тюменской области представлен на выставке «Отдых-2025»

Тюменская область представила свой туристический потенциал на международной выставке «Отдых-2025» в Москве, сделав акцент на привлечении туристов из стран Азии, Персидского залива и ближнего зарубежья. Регион делает ставку на уникальность сибирской природы, возможности оздоровления и развитую инфраструктуру.

Как отметила руководитель отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области Ольга Наумова, «для иностранных путешественников Сибирь остается привлекательной экзотикой».

– Если до пандемии ключевыми рынками для привлечения иностранных туристов были европейские страны, то сегодня вектор смещен: перспективными стали страны Азии, персидского направления и государства ближнего зарубежья, – отметила эксперт.

Что предлагает Тюменская область

развитая инфраструктура: более 300 средств размещения, от аутентичных локальных объектов до известных сетевых брендов.

уникальный опыт: контраст температурных впечатлений, оздоровление и диагностика здоровья на местных объектах.

удобная логистика: два международных аэропорта с прямыми рейсами в 10 стран, включая государства СНГ, ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Турцию.

Тюменская область активно формирует дорожную карту для въездного туризма, ориентируясь на страны с прямым железнодорожным и авиасообщением. Презентация туристического потенциала региона состоялась в рамках бизнес-ужина крупнейшего туроператора по внутреннему и въездному туризму «Премьера».