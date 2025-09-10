В селах Супра и Второвагайское обновляют ФАПы

В Вагайском районе Тюменской области продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Сейчас идет оснащение объектов в селах Супра и Второвагайское. В прошлом году современные ФАПы открылись в поселке Заречный, деревне Кобякская, селах Куларово и Шестовое.

Новое оборудование позволяет фельдшерам оказывать более качественную и эффективную медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, подчеркнули в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Новое оборудование включает в себя фармацевтические холодильники, термоконтейнеры и диагностическую аппаратуру. По словам главного врача Областной больницы №9 Павла Грибанова, это существенно повышает безопасность и эффективность всех процедур.

Модернизация ФАПов реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и направлена на повышение доступности медицинской помощи для всех жителей региона.

Ранее губернатор региона Александр Моор сообщал, что с 2022 по 2024 год в регионе, только в рамках нацпроекта «Здравоохранение», создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля.