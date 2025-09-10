Тысячи жителей Тюменской области получат чистую воду и тепло благодаря нацпроекту

В Тюменской области продолжается масштабная кампания по модернизации коммунальной инфраструктуры. Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» повышение качества тепло- и водоснабжения уже ощутили порядка 18 тысяч жителей Тюменской области. После завершения всех мероприятий их число вырастет до 25 тысяч, рассказали в департаменте ЖКХ региона.

В Бердюжском районе, например, полным ходом идет замена устаревших сетей водоснабжения. Новые трубы протяженностью более пяти километров прокладывают сразу в двух населенных пунктах – Бердюжье и Уктузе. Это значит, что уже в 2025 году чистая питьевая вода придет в дома 1443 человек.

– Используются современная полиэтиленовая труба. Метод горизонтально-направленного бурения позволяет минимизировать раскопки, сократить затраты на благоустройство. В проекте предусмотрена переврезка действующих абонентов. То есть действующих абонентов совершенно бесплатно переключат на новый трубопровод, – рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

По программе модернизации коммунальной инфраструктуры уже модернизировали котельную в микрорайоне Казарово, а также обновляют теплотрассы и системы горячего водоснабжения в семи дворах Тюмени.