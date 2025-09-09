16+
Депутаты Госдумы попросили Минюст приструнить «общественников», жалующихся на выступления артистов

Депутаты Госдумы предложили ограничить систему жалоб на выступления артистов

Депутаты Госдумы попросили Минюст приструнить «общественников», жалующихся на выступления артистов
Фото Freepik

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили письмо министру юстиции России Константину Чуйченко с предложением создать правовой механизм, ограничивающий подачу массовых и заведомо необоснованных жалоб на выступления артистов. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

По словам парламентариев, в последние годы в России наметилась негативная тенденция: отдельные лица инициируют кампании с массовыми обращениями в правоохранительные органы, включая Следственный комитет, требуя проверить или наказать исполнителей за элементы шоу-программ. «Такие жалобы зачастую не имеют под собой реальных правовых оснований. Под предлогом защиты морали или несовершеннолетних отдельные общественные деятели и активисты запускают кампании обращений, в итоге от подобной практики “профессиональных доносчиков” страдают и общество, и государство», — отмечается в письме.

Депутаты предлагают Минюсту совместно со Следственным комитетом и другими правоохранительными органами оценить необходимость создания межведомственной рабочей группы, которая займётся разработкой правового механизма для ограничения подобных жалоб.

Речь может идти о введении более строгих критериев рассмотрения коллективных однотипных обращений от одного и того же лица или о введении ответственности за систематическую подачу многочисленных жалоб, не подтверждающихся по итогам проверок. «Если один и тот же заявитель многократно инициирует проверки против разных артистов и ни одна из проверок не выявляет нарушений, подобное поведение должно расцениваться как недобросовестное и влечь за собой санкции», — подчеркнули авторы инициативы.

По мнению депутатов, такой механизм позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы и сосредоточить их внимание на расследовании реальных преступлений, а также защитит культурную сферу от давления необоснованных жалоб.


Сегодня в 18:31, просмотров: 67, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Ауру» в Сургуте выставили на продажу 358
  2. ​У поликлиники № 2 в Сургуте появится новая парковка на 20 машин 356
  3. ​Каждая третья вакансия в ХМАО – для рабочих. Платят до 140 тысяч рублей 355
  4. ​В Югру идут заморозки: в некоторых районах ожидается до -2 °C 339
  5. ​В Сургуте и Нижневартовске автомобилисты сбили пожилых пешеходов 325
  6. ​В Сургуте проходит акция против травли в интернете: детям и родителям помогут психологи 316
  7. ​В Тюменской области отменен особый противопожарный режим 290
  8. ​Тащили в свое время большой спорт в Сургут. А потом как-то все сдулось 269
  9. Югорская валторнистка получила спецприз на фестивале Эмира Кустурицы 266
  10. Руслан Кухарук постепенно оптимизирует структуру правительства Югры, но куда интереснее будет в октябре 259
  1. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 2867
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 сентября? // АФИША 2305
  3. ​В Сургуте открыт первый спорткомплекс, построенный по концессии 2078
  4. ​Самокаты на дне 1896
  5. ​Смертельное ДТП под Сургутом: водитель легковушки выехал на встречку 1865
  6. ​«Товары земли Югорской» представят на Центральной площади Сургута 1856
  7. ​Ремонт тротуаров в Сургуте выполнен на 90% 1795
  8. Пятидневка в школах сегодня — идея сама по себе хорошая, но в Сургуте абсолютно нереализуемая 1764
  9. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 1763
  10. Часть онлайн-сервисов в России будут доступны даже во время отключения мобильного интернета 1762
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 8687
  2. Оборонные комиссии – в действии 6432
  3. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 5425
  4. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 5425
  5. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 5387
  6. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 4010
  7. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 3961
  8. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 3936
  9. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 3631
  10. ​Они сияют ночью, скрывают звезды и прилетели с Марса? Все о серебристых облаках // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3610

