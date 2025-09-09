Авиакомпания «Победа» расширила список вещей, которые можно взять в салон

Авиакомпания «Победа» скорректировала нормы провоза ручной клади. Теперь она не ограничена по весу, а ее размеры увеличены до 15х36х30 см. Дополнительно пассажиры могут бесплатно взять с собой в салон рюкзак (до 12х36х30 см), дамскую сумку или портфель, если вещи помещаются в калибратор, рассказали в пресс-службе компании.

Перевозчик сохранил и прежний вариант: пассажир может провозить все вещи, которые одновременно помещаются в калибратор 36х30х27 см, также без ограничения по весу.

Кроме того, расширен список предметов, которые можно взять с собой сверх ручной клади. Теперь это не только верхняя одежда, питание для ребенка или лекарства, но и ноутбук в мягком чехле, зонт-трость и пакет из duty free размером до 24х32х10 см.

Как уточнили в компании, по-прежнему можно взять на борт: букет цветов, один костюм в портпледе, устройства для перевозки ребенка, а также роллаторы, инвалидное кресло-коляску, костыли, трости и ходунки.

Напомним, ранее прокуратура обвинила «Победу» в слишком жестких правилах провоза ручной клади. Проверка установила, что один из вариантов багажа был сокращен до ширины всего 4 см, что фактически исключало возможность перевозки личных вещей. Щербинский суд Москвы признал такие правила незаконными.