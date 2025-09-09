В сезоне – 2025 в Тюменской области произошло 19 лесных пожаров

В Тюменской области с 8 сентября отменен особый противопожарный режим, действовавший с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Об этом глава региона сообщил на личной странице в соцсети, отметив, что в этом году в области произошло в общей сложности 19 лесных и 144 ландшафтных пожара, что значительно меньше прошлогодних показателей. Все возгорания были оперативно ликвидированы.

– Снижению пожарной угрозы способствовала не только погода. Учитывая опыт прошлых лет, мы приняли целый комплекс мер по развитию региональной лесопожарной и противопожарной служб, приобрели новую технику и современное оборудование. Для оперативного обнаружения возгораний используем более 100 камер видеонаблюдения и 63 БПЛА, – рассказал глава региона.

Александр Моор также подчеркнул важность работы с населением в целях соблюдения правил пожарной безопасности, назвав человеческий фактор основной причиной возникновения природных пожаров.

Отметим, что в этом сезоне Тюменская область оказывала помощь в тушении пожаров в других регионах страны. Так, в августе 49 пожарных-десантников работали Карелии, а ранее – в Бурятии.