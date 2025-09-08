Отдохнуть летом в России оказалось на четверть дороже, чем годом ранее

Летние путешествия по России в 2025 году подорожали почти на четверть. Как сообщили «Ведомостям» в сервисе бронирования Onlinetours, стоимость туристических поездок выросла на 22,6% по сравнению с летом прошлого года.

Средняя цена недельного тура для двух взрослых увеличилась с 72 892 до 89 406 рублей. Лидером внутреннего туризма вновь стал Краснодарский край. Самым дорогим направлением оказались Сочи, где средняя стоимость тура достигла 122 845 рублей. Для сравнения: летом 2024 года тур обходился в среднем в 97 717 рублей, что на 25,7% дешевле. При этом интерес к российским курортам в целом вырос на 44,5%.

По итогам трёх лет (2023-2025 гг.) Россия заняла четвёртое место по популярности у отечественных туристов. На первых строчках рейтинга расположились Турция, Египет и Таиланд, замыкает пятёрку лидеров Объединённые Арабские Эмираты.

Эксперты отмечают, что рост цен сопровождается расширением гостиничного фонда. Согласно исследованию NF Group, к 2030 году в России количество номеров в отелях и апарт-отелях категорий 3-5* увеличится в 1,5 раза и составит 220-230 тысяч единиц против нынешних 156 тысяч. Уже в 2025 году темпы ввода новых объектов выросли на 31%: за январь-август открылись гостиницы на 5900 номеров, тогда как годом ранее — лишь на 4500.