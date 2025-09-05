В регионах РФ проходит пилотный проект по масштабированию сервиса «Цифровая среда»

В нескольких субъектах России проходит пилотный проект по масштабированию сервиса «Цифровая среда». Он позволяет сделать обычную банковскую карту проездным, пропуском в учебное заведение и на работу. Интеграция банковских сервисов облегчит цифровизацию в госсекторе и у крупных компаний, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов в рамках ВЭФ-2025.

Так, «Цифровая среда» развивается на Дальнем Востоке, в Крыму и Севастополе. Крымчане и гости полуострова уже могут сделать в банковском приложении свою карту с национальной платежной системой МИР проездным на всем общественном транспорте, в том числе с учетом льгот. А также — пропуском на работу, в вуз или в школу. Аналогичный функционал сейчас пилотируется в нескольких регионах России — в школах, вузах и крупных организациях.

«Можно привязать льготу и сделать проезд бесплатным, выбрать и оплатить школьнику горячее питание, настроить получение уведомлений о входе ребенка в школу. Это повседневные сервисы, которые облегчают жизнь — и при этом не требуют оформления отдельных пластиковых карт, регистрации на сайтах или скачивания приложений», — заявил Александр Пахомов.