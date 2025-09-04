Креативные индустрии Тюменской области на TNF-2025: новые тренды, партнерства и социальные инвестиции

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) организует серию уникальных мероприятий, посвящённых развитию креативной экономики. Это важная площадка для предпринимателей, где они смогут познакомиться с актуальными трендами, найти новых партнёров и вдохновиться свежими идеями.

Особенностью программы ТАРКИ на форуме станет комплексный подход к развитию креативного сектора, который сегодня является приоритетом государственной политики. Быстрый рост креативной экономики и запрос крупных промышленных компаний на инновации и повышение добавленной стоимости продукции делают такие инициативы особенно значимыми.

В числе ключевых событий — бизнес-завтрак с презентацией активных креативных сообществ Тюмени, включая музыкальные, кино- и бизнес-клубы, а также творческая программа от музыкального сообщества «Музсходка». Особое внимание будет уделено вопросам социальных инвестиций в креативный капитал — на панельной дискуссии представители нефтегазовой, строительной, банковской и креативной отраслей обсудят методы оценки эффективности и критерии отбора проектов.

Важным событием станет сессия с Главой города, посвящённая формированию бренда Тюмени и разработке мастер-плана развития. Завершит программу закупочная сессия Кластера креативных индустрий, где предприниматели представят свои ключевые проекты и продукцию, открывая возможности для новых деловых контактов и сделок.

