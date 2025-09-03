Тюменское Инвестиционное агентство и Центр интеллектуальной собственности договорились о совместном проекте

Инвестиционное агентство Тюменской области и Центр интеллектуальной собственности на полях Восточного экономического форума – 2025 договорились провести совместное мероприятие, посвящённое вопросам регистрации прав на интеллектуальную собственность для предпринимателей в Тюмени.

– Благодаря такой поддержке во внедрении цифровых инструментов в субъекты креативных индустрий и инновационного технологического сектора будут улучшены экономические показатели Тюменской области в сфере интеллектуальной собственности, – отметил представитель российского Центра интеллектуальной собственности.

Отметим, что в Восточном экономическом форуме принимает участие инвестиционная команда Тюменской области, в состав которой вошли генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и его заместитель Игорь Смолягин. Центральная тема ВЭФ-2025 – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Событие объединило представителей более 70 стран и территорий. Форум продлится до 6 сентября, предоставляя площадку для обмена опытом и налаживания новых партнерств в сфере экономики и инноваций.